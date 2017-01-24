Молдаванин нашел в подъезде в Петербурге малыша, брошенного матерью

Санкт-Петербург, 24 января. Двухлетнего малыша с посторонним мужчиной нашли брошенным на лестничной площадке в жилом доме на проспекте Энтузиастов в Петербурге.

Как стало известно ФАН, ребенка доставили в отдел полиции 22 января около 12.40. На вид малышу было два года, волосы темно-русые, большие карие глаза. Кроме красного комбинезона с меховой оторочкой и свитера в розово-оранжевую полоску на ребенке ничего не было.

В полиции уточнили, что малыш находился в подъезде вместе с посторонним мужчиной. Правоохранители установили, что он является гражданином Молдавии. В Петербург иностранец приехал из Одесской области. Малыша госпитализировали в центр им. Цимбалина.

В тот же день во дворах на проспекте Энтузиастов полицейские задержали женщину. «Местную жительницу задержали за совершение административного правонарушения. Стражам порядка она заявила, что является матерью обнаруженного в подъезде малыша», — добавил собеседник ФАН.

Оказалось, что в 2011 году она уже была лишена родительских прав в отношении двух других ее детей. Ранее судима. В полиции отметили, что в действиях женщины усматриваются признаки преступления по статье 125 УК РФ «Оставление в опасности».

