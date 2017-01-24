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«АвтоВАЗ» прокомментировал сообщения о прекращении поставок авто на Украину
Экономика

«АвтоВАЗ» прокомментировал сообщения о прекращении поставок авто на Украину

Сегодня 9:39
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«АвтоВАЗ» прокомментировал сообщения о прекращении поставок авто на Украину

Москва, 24 января. Пресс-служба отечественного автомобильного концерна «АвтоВАЗ» прокомментировала появившиеся в СМИ сообщения о том, что прекращает поставки авто Lada на Украину.

По информации СМИ, российские транспортные средства будут реализовывать на украинском рынке согласно предварительному годовому плану отечественного производителя. Кроме того, известно, что «АвтоВАЗ» не сообщил о наличии у украинских дилеров российских автомобилей.

Стоит добавить, что ранее в Сети появились сообщения о том, что украинские дистрибьюторы больше не получают российские машины. В частности упоминалось, что таких моделей, как Lada Kalina нет в продаже с минувшего года, а джипов «Нива» и авто малого класса Lada Largus на Украине осталось в небольшом количистве.

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Дана Балан
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Оппозиция Сирии рассказала, чего добивается на переговорах в Астане
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