Роскомнадзор намерен взять контроль над мессенджерами

Москва, 24 января. Роскомнадзор и МВД предлагают ввести в российское законодательство понятие мессенджеров и обязать «организаторов распространения информации в интернете» ввести идентификацию пользователей.

Как пишет «Коммерсант», власти вернулись к рассмотрению вопроса о регулировании деятельности мессенджеров вроде WhatsApp, Viber и Telegram. Описание сервисов включено в поправки к закону «О связи».

Ранее сообщалось, что мессенджеры хотят подчинить Роскомнадзору. Роскомнадзором был разработан законопроект, вводящий в правовое поле новое понятие — «информационно-коммуникационный сервис», которым описываются все средства передачи сообщений. В первую очередь под действие поправок попадают мессенджеры.