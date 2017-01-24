Донбасс: СБУ год удерживала в плену жителя ЛНР

Луганск, 24 января. Служба безопасности Украины год не вносила жителя ЛНР в списки на обмен пленными, чтобы заставить его сотрудничать с украинскими спецслужбами. Об этом рассказал сам бывший украинский узник Александр Соколов.

Соколов был освобожден 29 декабря прошлого года. Все это время СБУ скрывала его местонахождение и утверждала, что такого человека нет.

«Потом приехали сотрудники СБУ, которые предложили свободу в обмен на то, что я буду передавать для них нужную информацию, — рассказал Соколов. — Угрожали, что, если я не соглашусь, посадят мою жену, а дочку отдадут в детдом, дочке на тот момент было всего два года».

Соколов должен был пойти в ополчение и передавать в Киев сведения военного характера. Сотрудники СБУ внесли его в списки только после того, как он дал письменное согласие на сотрудничество. Однако, прибыв в ЛНР, он сообщил спецслужбам республики о вербовки.

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