Шнуров посвятил творчеству Бузовой непристойную песню

Москва, 24 января. Известный российский певец Сергей Шнуров не оставил без внимания вокальные упражнения известной российской светской львицы, ведущей телешоу «Дом-2» Ольги Бузовой, посмеявшись над ее клипом «Под звуки поцелуев» в короткой шутливой непристойной песенке, записанной им для своих поклонников дома.

«Клипмейкер я, по ходу… В соавторы я позову под зву-, под звуки поцелеуев я бу-, я бу-, я Бузову», — заявляет известный певец в своем видеоблоге.

Шутка Шнурова вызвала неоднозначную реакцию у читателей его блога — поклонники певца порадовались его остроумию и новой шпильке в адрес известной вызывающим поведением телеведущей, чей клип «Под звуки поцелуев» принес ей музыкальную награду «Прорыв года», несмотря на то, что большинство зрителей считают вокальные опыты сексуальной телеведущей крайне неудачными и настоятельно советуют ей больше никогда не петь.