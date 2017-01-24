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Сирия сегодня: саперы в Алеппо, курды получили от США базу в Эль-Хасаке
Новости Сирии

Сирия сегодня: саперы в Алеппо, курды получили от США базу в Эль-Хасаке

Сегодня 9:28
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Сирия сегодня: саперы в Алеппо, курды получили от США базу в Эль-Хасаке

Сирия, 24 января. Российские саперы разминировали за сутки 69 гектаров в Алеппо. Американцы создали для курдов военную базу. Иран и Стаффан де Мистура присоединились к переговорам в Астане. Последние новости Сирии — в материале Федерального агентства новостей.

Мины в Алеппо

По информации российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии, саперы РФ за прошедшие сутки в восточном районе Алеппо разминировали территорию общей площадью более 69,8 гектара. Было осмотрено 11,3 километров дорог, 68 зданий, обезврежено 686 взрывоопасных предметов, включая 479 самодельных взрывчатых устройств. Разминирование улиц, домов и социально-значимых объектов продолжается.

Кроме того, по данным центра, не прекращается работа по оказанию гуманитарной помощи населению Сирии. За прошедшие сутки мирные жители Алеппо получили 4,4 тонны гуманитарной помощи. В их число входят продукты питания, предметы первой необходимости. Гуманитарная помощь была передана центром в рамках шести акций: в школах в районе Альмедия, в районах Аль-Альмажи и Шейх-Максуд, Салах ад-Дин и Аль-Захра, в детском саду в районе Тишрин.

Сирия сегодня: саперы в Алеппо, курды получили от США базу в Эль-Хасаке

Отмечается, что для жителей восточных районов Алеппо продолжают работать пункты горячего питания, а также выдачи предметов первой необходимости. Российские медики за сутки помогли 187 мирным жителям.

База для курдов

По информации турецких средств массовой информации, ссылаясь на источник в Сирийской свободной армии (ССА), Соединенные Штаты построили в городе Эль-Хасака (северо-восток Сирии) военную базу. Она располагается в 70 километрах от турецкой границы и в 50 от границы с Ираком. Сообщается, что Вашингтон разместил на базе около 800 военных.

Напомним, с 2013 года большая часть города Эль-Хасаки находится под контролем сирийской курдской партии «Демократический союз». Анкара признает их как сторонниками Рабочей партии Курдистана (запрещена на территории Турции).    

Новые участники

По данным СМИ, специальный посланник Организации Объединенных Наций Стаффан де Мистура и иранская делегация во главе с заместителем министра иностранных дел Ансари Хусейном  присоединились к переговорному процессу в Астане по урегулированию сирийского кризиса. Утром Мистура уже провел краткий разговор с замминистра МИД Ирана.

До этого во вторник в отель Rixos, где в понедельник начались переговоры, приехала делегация так называемой «умеренной оппозиции». Специальный представитель президента Российской Федерации по Сирии Александр Лаврентьев уже проводит встречи в рамках переговоров.

Сирия сегодня: саперы в Алеппо, курды получили от США базу в Эль-Хасаке

Переговоры в Астане под патронажем Ирана, Турции и России по итогам первого дня оцениваются со сдержанным оптимизмом. Отмечается, что официальному Дамаску и «умеренной оппозиции» удалось впервые «посмотреть друг другу в глаза».

Ранее российский дипломат в своем комментарии газете «Известия» рассказал о том, что может стать залогом успеха дипломатических переговоров в столице Казахстана.

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Илья Муромский
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