Мужчина погиб под колесами поезда в Ленобласти

Санкт-Петербург, 24 января. Мужчина попал под поезд на железнодорожной станции Ефимовская в Ленинградской области. Как стало известно ФАН, накануне в дежурную часть ОМВД России по Бокситогорскому району поступило сообщение, согласно которому на железнодорожном вокзале станции в поселке Ефимовский поездом сбит насмерть мужчина.

По данному факту сообщено в линейный отдел МВД России на станции Волховстрой. В настоящее время устанавливаются личность погибшего, а также все обстоятельства происшествия.