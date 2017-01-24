Советник оппозиции Сирии раскрыл детали переговоров в Астане

Астана, 24 января. Советник делегации сирийской оппозиции в казахстанской столице Усама Абу Зейд сообщил, что стороны переговоров по урегулированию сирийского конфликта на данный момент не обсуждали никаких политических вопросов.

По словам Зейда, стороны на переговорах не обсуждали никакие вопросы касательно политических аспектов, пока что обсуждаются нарушения режима прекращения огня. Он также заявил, что сирийской оппозиции не предоставили черновой вариант итогового документа по переговорам в Астане официально, его не обсуждали.

Напомним, как ранее сообщала Лента.ру, в Астане возобновились переговоры по сирийскому урегулированию с участием делегаций правительства Башара Асада и оппозиции, Российской Федерации, Турции и Ирана.