Полиция задержала во Всеволожске грабителя, избивавшего своих жертв бутылкой

Санкт-Петербург, 24 января. Полиция в Ленинградской области задержала грабителя, избившего жертв бутылкой во Всеволожске.

Как рассказали в УМВД РФ по Всеволожскому району Ленинградской области, 18 января злоумышленник в доме по улице Александровская напал на мужчину и похитил у него имущество, причинив ущерб на общую сумму 70 000 рублей.

13 января он напал на женщину на улице Ленинрадской. Он похитил у нее имущество на 23 800 рублей.

Как выяснили следователи, налетчик нападал на своих жертв бутылкой. Возбуждено уголовное дело. Расследование продолжается.

Ранее сообщалось, что таксист изнасиловал и ограбил попутчицу в Петербурге.