Группу грабителей, напавших на подростка, задержали в Петербурге

Санкт-Петербург, 24 января. В Петербурге полицейским удалось задержать подозреваемых в ограблении подростка, совершенного в конце 2016 года. Часть похищенного вернули, сообщил Федеральному агентству новостей источник в правоохранительных органах Северной столицы.

В ноябре 2016 года группа неизвестных напала на подростка, 1999 года рождения, на проспекте Энгельса. Преступники, угрожая жертве ножом и газовым баллончиком, украли у него мобильный телефон, рюкзак, куртку, электронную сигарету и деньги (около трех тысяч рублей). Общий ущерб оценивался в 26 300 рублей. По данному факту было возбуждено уголовное дело.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий удалось задержать пятерых подозреваемых. Как уточнили в полиции, двое из них — ученики девятого класса одной из спецшкол Петербурга, 2001 и 1999 годов рождения.

Часть похищенного изъяли у подозреваемых. Четверо из них сейчас находятся под подпиской о невыезде. Еще одного суд постановил оставить под стражей.