Донбасс: села ЛНР попали под гранатометный обстрел ВСУ

Луганск, 24 января. Украинская армия семь раз за минувшие сутки обстреляла приграничные территории Луганской народной республики (ЛНР). Об этом рассказали во вторник в Народной милиции ЛНР.

Согласно приведенным данным, ВСУ открывали огонь из автоматических станковых гранатометов, станковых противотанковых гранатометов, 82-мм и 120-мм минометов.

Так, район села Калиново трижды подвергся обстрелу. ВСУ производили обстрел с направлений сел Троицкой Новозвановка, Попасной. Район села Веселогоровка также был обстрелян с направления Троицкого. Противник обстрелял районы сел Санжаровка, Калиновка и Логвиново с направления поселка городского типа Луганское.

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