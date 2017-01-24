Выход США из Транстихоокеанского партнерства: Трамп сказал — Трамп сделал

Транстихоокеанское торговое партнерство (TPP), не дожив до второй годовщины своего существования, приказало долго жить. 23 января 2017 года Дональд Трамп подписал президентский указ о выходе США из этого международного соглашения. Тем самым он похоронил, следом за Obamacare, еще один проект из тех, которые можно было считать главными достижениями «восьмилетки Барака Обамы», подтвердив, что намерен без промедления выполнять все данные им предвыборные обещания.

«Время политиков, которые много говорят, но мало делают, прошло», — заявил нью-йоркский миллиардер в своей инаугурационной речи. И вот, всего за три дня своего пребывания в Белом доме он не оставил от наследства своего предшественника, накопленного за два президентских срока, буквально камня на камне — кроме 20-триллионной глыбы гигантского федерального долга, конечно.

С одной стороны, ломать — не строить, но грандиозную политическую пустоту Америки образца 2009–2016 годов Трамп сумел продемонстрировать буквально двумя росчерками своего пера.

Свидетельство о смерти

Тем более что TPP, сформированное Обамой без участия Китая и России, двух крупнейших государств Азиатско-тихоокеанского региона, в этом смысле уже изначально было весьма уязвимым проектом. Из 12 стран АТР, подписавших в Окленде (США) соглашение о TPP 5 октября 2015 года, ни одна до сих пор не ратифицировала его. Как считается, во многом это было связано с катастрофической девальвацией военно-морской мощи США после успешного запуска российских крылатых ракет «Калибр» из акватории Каспийского моря на расстояние свыше 1500 км в день рождения президента Российской Федерации Владимира Путина 7 октября 2015 года.

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Тем самым возможность «проекции силы» американских авианосных группировок в Тихом океане, которые выступали своего рода военным гарантом TPP, упала практически до нуля, а вместе с ней — и заинтересованность в данном соглашении со стороны таких оппонентов Китая в Южно-Китайском море, как Вьетнам, Малайзия и Филиппины. Что касается Японии, которой TPP преподносилось в качестве долгожданной компенсации за «соглашения Plaza» 1995 года, то без рынков трех этих стран (более 220 миллионов человек) оно также утрачивало значительную часть своей привлекательности.

Стоит ли после этого удивляться, что 7 из 12 стран TPP, включая те же Японию и Вьетнам, одновременно приняли решение о вступлении в другую международную организацию АТР — Всестороннее региональное экономическое партнерство (RCEP), созданное Пекином?

Не исключено, что если бы на президентских выборах в США 2016 года победила Хиллари Клинтон, то агония TPP могла затянуться на более длительное время. Но победил Трамп, и «клиническая смерть» данного проекта стала фактом: 23 января его только полностью отключили от систем жизнеобеспечения и подписали свидетельство о смерти.

Что дальше?

В этом плане интересно не столько решение 45-го президента США, на котором он настаивал еще в ходе своей избирательной кампании и которое специально подтвердил в день своей инаугурации 20 января, сколько вопрос о дальнейшей политике официального Вашингтона в Азиатско-Тихоокеанском регионе, который, безусловно, будет играть в XXI веке ту же центральную геополитическую роль, которую до этого на протяжении почти 500 лет играл Атлантический океан, а еще ранее — Средиземное море.

Оглашенный Трампом принцип его политики отдает приоритет двусторонним соглашениям перед многосторонними. При этом понятно, что в 99% случаев США, в силу своей экономической мощи, будут иметь преимущество перед своими партнерами по таким соглашениям и возможность добиваться соответствующих преференций.

Но, во-первых, этот принцип будет играть против США в их взаимодействии с Китаем, который уже стал экономикой «номер один» и новой «мастерской мира». КНР имеет в торговом балансе с недавним «глобальным лидером» устойчивый профицит, исчисляемый сотнями миллиардов долларов ежегодно (в частности, за 2015 год — 365,7 млрд долл., за 10 месяцев 2016 года — 288,78 млрд долл.). Угрозы Трампа повысить импортные пошлины на китайские товары бумерангом ударят по американской экономике, спровоцировав инфляцию и обвал потребительского рынка.

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Во-вторых, одностороннее давление Вашингтона на своих внешнеторговых партнеров не останется без ответа с их стороны, подталкивая к объединению и координации позиций против американского диктата. Так что затеянная Трампом «игра в гегемонию» запоздала минимум лет на семьдесят. И даже сразу после Второй мировой войны, когда на долю США приходилось более 40% мировой экономики, Вашингтон проводил куда менее рискованную политику многосторонних союзов и блоков, принимая во внимание «советский фактор».

Есть ли на руках — или в рукаве — 45-го президента Соединенных Штатов какой-то «козырный туз», который может заставить его партнеров соглашаться на американские условия? Похоже, что такого туза нет, а значит, вся заявленная им стратегия — не более чем блеф, и рано или поздно новому составу «Вашингтонского обкома» придется договариваться по ситуации в АТР, как минимум, одновременно с Китаем и Россией.