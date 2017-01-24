Банду цыганок-наркоторговок поймали в Петербурге

Санкт-Петербург, 24 января. Банду цыганок-наркоторговок ликвидировали в Петербурге. Участницы ОПГ специализировались на продаже гашиша в особо крупных размерах.

Как стало известно ФАН, двоих преступниц задержали накануне около 13.15 на Геологической улице. «Цыганки пытались сбыть 405,13 грамма гашиша», — уточнили в полиции. Кроме того, по данным источника, задержанных дополнительно изобличили в сбыте еще 98,8 граммов гашиша.

Одной из задержанных 50 лет, второй 48 лет. Обе безработные, добавил собеседник ФАН. Сейчас в отношении женщин возбуждено уголовное дело, они арестованы. Полиция продолжает устанавливать другие факты их преступной деятельности, а также их возможных подельников.