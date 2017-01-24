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Оппозиция Сирии обсудила с Россией и Турцией нарушения перемирия
Весь мир

Оппозиция Сирии обсудила с Россией и Турцией нарушения перемирия

Сегодня 9:07
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Оппозиция Сирии обсудила с Россией и Турцией нарушения перемирия

Астана, 24 января. На переговорах в Астане стороны, представляющие оппозицию Сирию, обсудили с делегациями России и Турции нарушении перемирия в САР. 

Об этом сообщает РИА Новости, ссылаясь на информацию, полученную от советника делегации оппозиции. Кроме того, как уточняется особо, во время диалога присутствовали специальный посланник ООН Стаффан де Мистура.

Напомним, что переговоры по сирийскому урегулированию возобновились в Астане с самого утра. В работе круглого стола принимают участие делегации правительства и оппозиции Сирии, а таже России, Турции, Ирана.

Кроме того, в переговорах участвуют спецпосланник ООН и посол США в Казахстане.
 

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Алексей Громов
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