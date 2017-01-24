Полиция задержала петербуржца, развращавшего 13-летнюю дочь сожительницы

Санкт-Петербург, 24 января. Полиция Петербурга задержала мужчину, развращавшего 13-летнюю дочь сожительницы. Как стало известно ФАН, в УМВД России по Красногвардейскому району обратилась безработная женщина 1978 года рождения.

По ее словам, ее муж 1963 года рождения, неработающий, длительное время совершал развратные действия в отношении ее дочери 2003 года рождения.

В результате проведенных оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками полиции подозреваемый был задержан. Возбуждено уголовное дело по ст. 135 ч.2 УК РФ.