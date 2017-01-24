Ученые обнаружили у вирусов способность к общению

Иерусалим, 24 января. Ученые обнаружили способность к общению у вирусов. Израильские исследователи заявили, что вирусы бактериофаг могут «говорить» друг с другом.

Как пишет Naturе, бактериофаги поражают бактерии двумя способами. Чаще всего они захватывают клеточную систему и размножаются, пока клетка не растворяется и не высвобождаются новые бактериофаги. Иногда, однако, бактериофаги могут инъецировать ДНК в клетку и затаиться, ожидая внешнего сигнала к пробуждению и размножению.

Ранее ученые выяснили, что вирусы способны обмениваться информацией.