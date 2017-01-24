Стало известно, почему Лондон скрыл провал ракетных испытаний у берегов США

Лондон, 24 января. Неудачные испытания баллистической ракеты Trident, запущенной в июле прошлого года британской подводной лодкой у берегов американского штата Флорида, не стали известны общественности в связи с прямой просьбой властей США. Как заявил в беседе с британской Times анонимный источник в британском военном ведомстве, у Вашингтона были причины скрывать неудачу британских коллег.

«Администрация Обамы попросила администрацию Кэмерона не комментировать это, — утверждает британский военный. — Администрация США, скорее всего, была обеспокоена тем, что могли возникнуть аналогичные проблемы с другими ракетами. Британская субмарина успешно доставила и запустила ракету, а та часть, где дело пошло не так, являлась американской технологией».

По данным источника, не сработала произведенная в США система связи между ракетой и подводной лодкой, поэтому баллистическая ракета, отклонившись от курса в сторону побережья Флориды, самоуничтожилась через несколько минут полета. Times напоминает, что производителем ракет Trident является американская корпорация Lockheed Martin.

Напомним, просочившиеся в прессу слухи о провале ракетных испытаний стали поводом для скандала в парламенте Великобритании, однако экс-министр обороны Майкл Фэллон категорично заявил, что запуск Trident у берегов США прошел успешно и отказался давать иные комментарии.