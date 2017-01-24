Пушков объяснил, почему США не могут доказать связь штаба Трампа с Россией

Москва, 24 января. Председатель Комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков объяснил, почему американская разведка не может доказать связь штаба новоиспеченного президента США Дональда Трампа с Россией. Об этом российский сенатор написал на своей странице в социальной сети Twitter.

«Разведка США не может доказать связь штаба Трампа с Россией. И не найдет: нельзя поймать черную кошку в темной комнате, особенно, если ее там нет», — написал он.

Напомним, ранее теперь уже бывший глава Пентагона Эштон Картер неоднократно заявлял, что Вашингтон не намерен останавливаться на половине пути и еще даст равносильный ответ на хакерские атаки, совершенные якобы хакерами Российской Федерации «по личному распоряжению президента РФ Владимира Путина».

Как ранее сообщала Национальная служба новостей, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков рассказал о ежедневных кибератаках на Россию, в том числе из США, Великобритании и Германии. При этом он подчеркнул, что было бы неразумно обвинять в них конкретную столицу.