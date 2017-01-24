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Таксист изнасиловал и ограбил попутчицу в Петербурге
Происшествия

Таксист изнасиловал и ограбил попутчицу в Петербурге

Сегодня 9:03
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Таксист изнасиловал и ограбил попутчицу в Петербурге

Санкт-Петербург, 24 января. В Петербурге неизвестный водитель домогался и ограбил случайную попутчицу. Как стало известно ФАН, в УМВД России по Приморскому району обратилась женщина 1987 года рождения.

По ее словам, накануне около 06.00 неизвестный преступник в автомобиле около дома по проспекту Маршала Новикова, угрожая ей ножом, совершил насильственные действия сексуального характера, после чего совершил хищение 100 долларов и 100 евро. Далее злоумышленник высадил попутчицу у дома по улице Сизова и скрылся в неизвестном направлении.

В настоящее время полиция устанавливает все обстоятельства инцидента, проводится проверка.

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Тимур Румянцев
#петербург
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