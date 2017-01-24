Первоклашка чуть не лишилась глаза на занятиях по гимнастике в Петербурге

Санкт-Петербург, 24 января. Ученица первого класса одной из школ Санкт-Петербурга чуть не лишилась глаза на занятиях по художественной гимнастики, сообщил Федеральному агентству новостей источник в правоохранительных органах Северной столицы.

Накануне вечером в полицию из больницы поступила телефонограмма, в которой говорилось, что в клинику госпитализирована девочка, 2010 года рождения с контузией глазного яблока в состоянии средней тяжести.

Позднее девочка, ученица первого класса, сообщила правоохранителям, что травму она получила на занятиях по художественной гимнастике: во время занятий из ее рук вырвалась скакалка.