Женщины чаще мужчин хотят случайных интимных связей

Осло, 24 января. Ученые из Норвегии шокировали общественность, заявив, что оказывается, более раскрепощенные в сексе оказывается женщины, а не мужчины.

Как минимум, исследователи из Осло подсчитали, что прекрасные дамы вовсе не чураются случайных интимных связей. Мало того, напротив, заняться с сексом с незнакомцем для них проще, чем представителям прекрасного пола.

Так при опросе, не против интрижки на стороне высказались 80% женщин, при этом ответили утвердительно на такой же вопрос 43% мужчин.