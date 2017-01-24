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Женщины чаще мужчин хотят случайных интимных связей
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Женщины чаще мужчин хотят случайных интимных связей

Сегодня 8:51
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Женщины чаще мужчин хотят случайных интимных связей

Осло, 24 января. Ученые из Норвегии шокировали общественность, заявив, что оказывается, более раскрепощенные в сексе оказывается женщины, а не мужчины.

Как минимум, исследователи из Осло подсчитали, что прекрасные дамы вовсе не чураются случайных интимных связей. Мало того, напротив, заняться с сексом с незнакомцем для них проще, чем представителям прекрасного пола.

Женщины чаще мужчин хотят случайных интимных связей

Так  при опросе, не против интрижки на стороне высказались 80% женщин, при этом ответили утвердительно на такой же вопрос 43% мужчин.

 

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Алексей Громов
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