Девочка едва не погибла, упав с кровати под Петербургом

Санкт-Петербург, 24 января. Маленькая девочка едва не погибла, упав с кровати. В тяжелом состоянии с закрытой черепно-мозговой травмой малютки доставили в больницу города Волхова под Петербургом.

Как стало известно ФАН, ЧП произошло накануне в полдень. Девочка 2016 года рождения упала с кровати в квартире, где проживает ее семья. В результате она получила закрытую черепно-мозговую травму и в тяжелом состоянии была экстренно госпитализирована. «На профилактическом учете семья пострадавшего ребенка не состоит», - уточнили в полиции.

Материалы проверки направили инспектору по делам несовершеннолетних.

