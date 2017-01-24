Начальник хабаровской полиции и его заместитель уволены по делу о взятке

Хабаровск, 24 января. Заместитель начальника городской полиции Хабаровска, подозреваемый в получении взятки, а также его непосредственный начальник, глава полиции Хабаровска, уволены со службы. Об этом журналистам сообщил начальник управления МВД РФ по Хабаровскому краю Михаил Черников.

Как сообщил Черников на пресс-конференции, замначальника городского УМВД Андрей Стефанов уволен из рядов полиции. Помимо этого своего поста лишился его начальник «за отсутствие системы профилактики воспитательной работы».

По словам начальника регионального управления МВД РФ, некоторые сотрудники управления подвергнутся дисциплинарным взысканиям. Помимо этого, в отношении непосредственных подчиненных Стефанова проводится проверка, которая затронет «все уголовные дела, расследование которых велось под контролем уволенного заместителя главы городской полиции».

Ранее региональное управление Следственного комитета РФ возбудило в отношении заместителя начальника полиции (по оперативной работе) УМВД России по Хабаровску уголовное дело по статье «Получение взятки в особо крупном размере». Подозреваемый находится под стражей.

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Следователи предполагают, что в декабре минувшего года подозреваемый предложил родственникам фигуранта уголовного дела о мошенничестве за три миллиона рублей не передавать следователям новые оперативные материалы. Те обратились в ФСБ РФ.