Эпидемия африканской чумы свиней грозит России в 2017 году

Москва, 24 января. Количество ЧС биолого-социального характера в России в текущем году может превысить уровень среднемноголетних значений из-за дальнейшего распространения африканской чумы свиней. Об этом рассказали в центре «Атистихия».

По данным экспертов, параметры биолого-социальной обстановки на территории РФ в 2017 году оцениваются выше уровня среднемноголетних значений. Велика вероятность распространения африканской чумы свиней.

Специалисты предсказывают риски таких ЧС на территории Южного, Приволжского и Дальневосточного федеральных округов.

Ранее сообщалось, что африканская чума свиней зафиксирована в Кабардино-Балкарии.