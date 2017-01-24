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Эпидемия африканской чумы свиней грозит России в 2017 году
Россия

Эпидемия африканской чумы свиней грозит России в 2017 году

Сегодня 8:45
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Эпидемия африканской чумы свиней грозит России в 2017 году

Москва, 24 января. Количество ЧС биолого-социального характера в России в текущем году может превысить уровень среднемноголетних значений из-за дальнейшего распространения африканской чумы свиней. Об этом рассказали в центре «Атистихия».

По данным экспертов, параметры биолого-социальной обстановки на территории РФ в 2017 году оцениваются выше уровня среднемноголетних значений. Велика вероятность распространения африканской чумы свиней.

Специалисты предсказывают риски таких ЧС на территории Южного, Приволжского и Дальневосточного федеральных округов.

Ранее сообщалось, что африканская чума свиней зафиксирована в Кабардино-Балкарии. 

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Алия Шарафутдинова
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