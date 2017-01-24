Пушков «о новой эпохе Меркель»: Она предложила старые ответы на новые вызовы

Москва, 24 января. Председатель Комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков прокомментировал заявление канцлера ФРГ Ангелы Меркель о том, что эту историческую эру сменит другая.

По словам сенатора, Меркель предложила старые ответы на вызовы новой эры.

«Признав, что мир вступил в новую эпоху, Меркель предложила старые ответы на новые вызовы — открытость и прочее. В новое время со старыми идеями», — написал Пушков в микроблоге в социальной сети Twitter.

Напомним, как ранее сообщала Газета.Ru, Меркель согласилось с главой внешнеполитического ведомства Германии Франком Вальтером Штайнмайером о том, что избрание Дональда Трампа лидером США стало концом миропорядка прошлого века. Она также отметила, что именно открытость станет решением таких мировых проблем, которые вызваны процессом глобализации.