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В Таиланде после взрыва «моторки» в море подобрали 25 туристов
Происшествия

В Таиланде после взрыва «моторки» в море подобрали 25 туристов

Сегодня 8:36
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В Таиланде после взрыва «моторки» в море подобрали 25 туристов

Таиланд, 24 января. 25 туристов, большая часть которых — иностранцы оказались в открытом море после взрыва моторной лодки. Об этом передает ТАСС.

Уточняется, что отдыхающие на плавательном средстве должны были добраться до острова Липе на юге королевства, однако отдых был омрачен чрезвычайным происшествием.

По предварительным данным, по пока неизвестной причине взорвался двигатель моторной лодки, после чего возник пожар. Туристы, спасаясь от огня, прыгали в открытое море.

К счастью, никто из них не пострадал, всех благополучно подобрали другие плавательные средства.

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Алексей Громов
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