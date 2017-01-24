Эксперты МАК закончили изучение обстоятельств авиакатастрофы Boeing в Бишкеке

Бишкек, 24 января. Работавшие на месте крушения самолета Turkish Airlines близ аэропорта «Манас» специалисты Международного авиационного комитета объявили о завершении своего расследования обстоятельств падения самолета. Полные данные, касающиеся крушения, будут представлены в ближайшее время.

О завершении изучения обстоятельств падения грузового самолета Boeing-747 заявил председатель комиссии МАК Леонид Каширский во время встречи с премьер-министром Киргизии Сооронбаем Жээнбековым.

«Каширский проинформировал главу правительства о том, что эксперты МАК провели завершающий этап расследования причин катастрофы на месте крушения самолета, — указано в сообщении пресс-службы главы правительства Киргизии. — В ближайшее время вся информация будет представлена киргизской общественности».

Как отмечают в штабе по ликвидации последствий крушения авиалайнера, работа комиссии по расследованию продолжается, передает ТАСС — специалисты МАК лишь завершили изучение места падения Boeing.