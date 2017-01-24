Американская киноакадемия во вторник объявит номинантов 89-го «Оскара»

Москва, 23 января. Американская киноакадемия объявит номинантов 89-го «Оскара» во вторник рано утром.

Мировые СМИ пытаются предугадать, кто станет номинантами престижной премии. Российский «Рай» они почти единодушно в шорт-лист не включают.

Как отмечает AwardsCircuit.com, в номинации «Лучший иностранный фильм» на премию претендуют картины «Моя земля», «Это всего лишь конец света», «Коммиваяжера», «Тони Эрдманн», «Танна».

Не включили в список лучших эксперты «Рай», фильм «Человек по имени Ув», «Моя жизнь как цуккини», «Королевский выбор».

Ранее сообщалось, что фильм Андрея Кончаловского «Рай» вошел в шорт-лист премии «Оскар».