Без сантиментов: ученые определили признаки настоящей любви

Вашингтон, 24 января. Американские ученые применили научный подход к исследованию такого явления как любовь. Специалисты провели анализ ее зарождения и развития.

Ученые из Ратгерского университета (Нью-Джерси, США) в ходе крупного исследования пришли к выводу, что у любви есть свои признаки. В частности, они заявляют, что мозг человека, испытывающего состояние влюбленности, отличается от мозга человека, испытывающего простое физическое влечение.

По мнению ученых, влюбленный индивид оценивает своего партнера как уникального и неповторимого человека. Другие представители противоположного пола ему не интересны. По мнению американских специалистов, подобное явление обусловлено увеличением общего уровня гормона дофамина, который несет ответственность за сосредоточенность и концентрацию внимания.

Помимо этого найдено объяснение и такому явлению, когда влюбленный человек видит в обычных вещах напоминания о своем партнере. По мнению специалистов, причина такого поведения — гормон норадреналин, который заставляет долго помнить человека о ярких моментах в его жизни.

При этом в ходе исследования был замечен интересный факт: при виде, к примеру, фотографии любимого у человека активируется тот же отдел головного мозга, что и у наркомана, увидевшего дозу.

А вот желание связать узами брака свою вторую половинку и прожить с ней всю жизнь ученые объяснили инстинктом выживания.