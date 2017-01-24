Абэ верит в Трампа и будущее Транстихоокеанского партнерства с США

Токио, 24 января. Официальный Токио намерен убедить Дональда Трампа остаться в Транстихоокеанском партнерстве, меморандум о выходе из которого накануне подписал президент США.

«Я считаю, что новый президент США понимает важность свободной и справедливой внешней торговли», — цитирует японского премьера, который выступил в верхней палате японского парламента, РИА Новости. Также Синдзо Абэ подчеркнул, что его кабинет будет искать различные пути взаимодействия с США в вопросах внешней торговли.

До этого, напомним, Трамп подверг резкой критике политику страны восходящего солнца относительно импорта японских авто в США, и наоборот — экспорта американских машин в Японию.



