Археологи обнаружили в Израиле средневековую синагогу

Иерусалим, 24 января. Древнее здание, обнаруженное археологами, вероятно, ранее использовалось в качестве синагоги. Специалисты нашли его в ходе раскопок в городе Хукок в Израиле.

Древнее здание возвели в XII–XIII веках на развалинах римской синагоги V века. В настоящее время эксперты пытаются выяснить, для чего именно предназначалась новая постройка, однако она, скорее всего, была публичной.

Вероятно, она была церковью, синагогой или же мечетью. Впрочем, специалисты склонны ко второму варианту, поскольку об этом свидетельствуют тянущиеся вдоль западной, восточной и северной стен лавки, что характерно именно для синагоги, пишет Газета.Ru.

Однако исторических данных о нахождении евреев в данном месте в годы возведения здания нет.