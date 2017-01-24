МИД Польши рассекретил планы по переходу к пророссийской политике

Варшава, 24 января. Польское министерство иностранных дел распространило ранее засекреченный документ, в котором рассматриваются тезисы, касающиеся взаимоотношений Варшавы с Киевом и Москвой. В документе, датированном 2008 годом, критически оцениваются стереотипы о конфронтации между РФ и Польшей и предлагается переход к более пророссийскому курсу внешней политики.

По мнению авторов документа, доступ к которому в 2008 году имели только четыре человека, включая главу дипломатического ведомства Радослава Сикорского, внешнеполитическое положение «склоняет Россию к пониманию, что при всех традиционных препятствиях Запад — самый надежный для нее партнер». При этом для Запада Россия также оказывается очень важным игроком в мировой политике, поскольку обладает существенными возможностями по борьбе с исламским радикализмом, «а также является большим хранилищем ресурсов, которые могут значительно экономически поддержать западный мир», передает Polish Press Agency.

«Следует обратить внимание, что оживленный диалог с РФ представляет собой большую политическую ценность для Польши», — особо подчеркивается в секретном на тот момент докладе.

Один из самых последовательных противников России, действующий глава МИД Польши Витольд Ващиковский крайне негативно оценил содержание рассекреченного документа.