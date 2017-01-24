Останки древней выдры обнаружены в Китае

Юньнань (Китай), 24 января. В Поднебесной местные археологи обнаружили останки ранее неизвестного вида выдр. Об этом передает агентство Xinhua.

По мнению ученых, древний вид, который был обнаружен в провинции Юньнань, что на юге Китайской Народной Республики, мог жить на Земле приблизительно шесть миллионов лет назад.

Окаменелое животное размером с современного волка, оно достигало размеров до двух метров в длину и весило около 50 кг. Археологам посчастливилось найти череп и челюсть, а также часть скелета древнейшего животного.

Ископаемой выдре уже дали название — Siamogale melilutra.