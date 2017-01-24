Китай разместил новейшие межконтинентальные ракеты у границ РФ

Пекин, 24 января. КНР разместила баллистические межконтинентальные ракеты собственного производства DF-41 около границы с Россией в провинции Хэйлунцзян.

В китайском сегменте интернета появились фотографии новейших ракетных комплексов. По данным СМИ, снимки были сделаны в провинции Хэйлунцзян. Военные аналитики пришли к выводу, что это ракетная бригада DF-41.

Как сообщает «Газета.ру», существует предположение, что попавшие в Сеть снимки стали реакцией Пекина на вступление в должность президента США Дональда Трампа, который ранее возмутил китайские власти своими неоднозначными заявлениями о политике «Единого Китая».

Межконтинентальные ракеты DF-41 (Dongfeng-41) были приняты на вооружение китайских ракетных войск относительно недавно. Их характеристики засекречены. Ранее сообщалось, что запущенная из Китая ракета может достигнуть побережья США примерно за 30 минут.