Поток китайских туристов в Приамурье вырос в 2016 году на 14%

Благовещенск, 24 января. За 2016 год Амурскую область посетили 80 тысяч туристов из Китая, что на 14% больше, чем в 2015 году. Об этом сообщает пресс-служба регионального правительства.

По предварительным данным, пик посещений Амурской области туристами из Китая пришелся на июль, август и сентябрь. Гости из Поднебесной составили 98% от всех иностранных туристов, посетивших область в 2016 году. Чаще всего они бывали в столице региона, расположенном на границе России и Китая городе Благовещенск. Также сообщается, что основная часть туристов из соседнего государства не задерживалась в Приамурье дольше чем на один — два дня.