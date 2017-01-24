Пушков об истерике в Киеве: Они с ужасом наблюдают за первыми шагами Трампа

Москва, 24 января. Украинские власти с ужасом наблюдают за первыми шагами нового хозяина Белого дома Дональда Трампа. Таким мнением поделился председатель Комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков.

«В Киеве с ужасом наблюдают за первыми шагами Трампа, в истерике звонят Маккейну и Байдену, и надеются разве что на Меркель. Пришло время отлива», — написал сенатор в своем микроблоге в социальной сети Twitter.

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Напомним, ранее сенатор-республиканец Джон Маккейн заявил, что поддержит кандидата на пост государственного секретаря США Рекса Тиллерсона. А канцлер ФРГ Ангела Меркель заявила, что намерена как можно скорее встретиться с президентом США, чтобы согласовать позиции Берлина и Вашингтона.