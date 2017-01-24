Ученые выяснили, как диеты могут свести человека с ума 

Иерусалим, 24 января. Израильские ученые из университета Хайфы провели исследование, результатом которого стали выводы о том, что жесткие диеты приводят к нарушению психики.

Исследование длилось около пяти лет. За это время специалисты провели анализ различных диет и их влияния на организм человека. Выяснилось, что половина объектов исследования, жестко ограничивающих свой рацион, сталкивалась с нарушением психики. Причем речь идет о довольно серьезных клинических случая: от неврозов до депрессии.

По мнению ученых, безвкусная пища снижает эмоциональный настрой и вызывает хроническую усталость.

В случае, когда у человека, решившего связаться с жесткой диетой, уже были психологические проблемы, они перерастут в тяжелое нервное расстройство, включая анорексию и булимию, сообщает «КП».

Израильские медики выяснили в ходе исследования, что долгая монодиета приводит к нарушению метаболизма, из-за чего в организме скапливаются кетоновые тела, как при запущенном диабете. Помимо этого, дефицит полезных веществ истощает мозг и может привести к кардиодистрофии.