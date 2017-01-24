Донбасс: Киев будет участвовать в видеоконференции гумподгруппы

Луганск, 24 января. Киевские представители подтвердили участие в видеоконференции гуманитарной подгруппы Контактной группы по урегулированию ситуации в Донбассе, которая должна состояться в грядущий четверг, 26 января. Об этом во вторник заявила представитель самопровозглашенной Луганской народной республики в подгруппе Ольга Кобцева.

По ее словам, киевские власти подтвердили участие всех своих представителей в видеоконференции рабочей группы по гуманитарным вопросам. Она также добавила, что мероприятие начнется в 12.00 (13.00 по московскому времени).

Напомним, как ранее сообщала Национальная служба новостей, первая в 2017 году гуманитарная колонна отправится в Донбасс до конца этого месяца. Об этом ранее сообщил глава МЧС Владимир Пучков. Он подчеркнул, что сейчас приняты все нужные организационные решения, документы отправлены на согласование с Киевом.