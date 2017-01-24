Жительница Новокузнецка пожаловалась на отборный мат в детском спектакле

Кемерово, 24 января. Жительница Новокузнецка пожаловалась на мат во время детского спектакля в местном драмтеатре. Жалоба возмущенной женщины размещена на сайте Департамента культуры и национальной политики Кемеровской области.

В датированной 13 января жалобе женщина сообщает, что 7 января с детьми посетила спектакль «Конек горбунок» в местном драмтеатре и услышала со сцены мат. Возмущенная женщина утверждает, что использовавший неприличное слово артист был пьян и поинтересовалась у представителей Департамента культуры, как ей теперь объясниться с детьми.

В ответ на жалобу чиновники заверили, что администрация театра тщательно провела расследование инцидента и уволила провинившегося артиста. Также руководство заведения выразило готовность лично попросить прощения у услышавшей мат женщины, и пригласило ее с детьми посетить любой спектакль по их выбору.