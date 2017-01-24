Летчики из России на учениях в Киргизии искали условных бандитов

Кант (Киргизия), 24 января. Находясь под ударами зениток врага, российские летчики не только находили убежища бандитов, но и передавали их координаты на наземные пункты управления.

О легенде учений, которые проходят на российской авиабазе «Кант» в Киргизии, рассказал журналистам официальный представитель Центрального военного округа (ЦВО) Ярослав Рощупкин.

«Летчики впервые в 2017 году приступили к полетам на разведку маршрутов движения условных незаконных вооруженных формирований в горах Тянь-Шаня», — уточнил Рощупкин, добавив, что штурмовики Су-25СМ совершают полеты «по нестандартным продолжительным маршрутам».