Кто рано встает: ученые сравнили продолжительность сна жителей разных стран мира

Сидней, 24 января. Исследователи из Австралии и США провели анализ среднего времени продолжительности сна у людей из разных стран, установив таким образом, жители каких стран тратят, в среднем, больше времени на ночной отдых. Лидерами всего мира по продолжительности сна оказались жители Аргентины.

Исследователям удалось собрать данные по жителям 645 городов в разных странах мира в период с 2006 по 2012 год. Россияне продемонстрировали хорошие показатели — средний россиянин ложится спать около 22.43 и просыпается в 7.54. Таким образом, средняя продолжительность сна у россиян оказалась равной 9 часам и 20 минутам, что существенно больше 8 часов в сутки, на которых настаивают медики.

Меньше всех спят жители Японии — средняя продолжительность сна в стране самураев составила всего 7 часов и 16 минут, сообщает Lenta.ru, что не может не влиять на качество жизни японцев.

Исследователи отмечают, что в рассматриваемый период продолжительность сна в Европе и Восточной Азии постоянно снижалась — вероятно, жители расположенных там стран в этот период стали больше работать.