Четверо пострадавших в страшной автокатастрофе в Югре находятся в реанимации

Ханты-Мансийск, 24 января. Четверо пострадавших в автокатастрофе на 864-м километре трассы Тюмень — Ханты-Мансийск находятся в реанимации, сообщает пресс-служба Окружной клинической больницы Ханты-Мансийска.

По данным медучреждения, трое пострадавших находятся в реанимации в тяжелом состоянии, еще один — в крайне тяжелом. «Пострадавшим оказывается медицинская помощь в полном объеме, все необходимое в учреждении для этого есть», — говорится в сообщении больницы.

Напомним, 22 января на 864-м километре автодороги Тюмень — Ханты-Мансийск произошло столкновение двух автомобилей: Toyota Rav4 и Mitsubishi Lancer. По предварительным данным, женщина-водитель Toyota не справилась с управлением и на встречке столкнулась с Mitsubishi. Четыре человека, находившиеся во второй машине, погибли на месте. С места ЧП были госпитализированы пять пострадавших, один из них скончался в тот же вечер.

По факту ДТП возбуждено уголовное дело по статье «Нарушение ПДД, повлекшее смерть двух и более лиц».

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