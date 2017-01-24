Мужчины или женщины: ученые выяснили, кто больше склонен к случайному сексу

Осло, 24 января. Научные сотрудники из Норвегии исследовали сексуальное поведение мужчин и женщин, пытаясь разобраться в вопросе любви каждого из полов к полигамным отношениям. Специалисты пытались выяснить, кто чаще идет на недолгую связь.

Результаты исследования удивили экспертов. Оказалось, что сиюминутному увлечению в большей степени подвержены именно женщины. По результатам экспериментов оказалось, что 35% женщин раскаиваются в содеянном, 20% затрудняются с ответом, но больше склонны также к сожалению. Впрочем, несмотря на это, женщины готовы повторить «подвиг».

Представители сильной половины человечества относятся к одноразовой интимной близости проще и не думают о случившемся, правда, только 43% мужчины признались, что готовы повторить подобный опыт.

Как ранее сообщал «Индикатор», американские ученые выяснили, что основной причиной недостатка секса у 90% женщин является невнимание партнера.