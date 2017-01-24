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Почти 7 млрд рублей выделило правительство РФ на развитие сельских территорий
Россия

Почти 7 млрд рублей выделило правительство РФ на развитие сельских территорий

Сегодня 7:36
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Почти 7 млрд рублей выделило правительство РФ на развитие сельских территорий

Москва, 24 января. 6,8 миллиардов рублей будет выделено из федерального бюджета на развитие сельских территорий Российской Федерации. 

Соответствующее распоряжение за подписью Дмитрия Медведева опубликовано на официальном сайте Кабмина РФ. Субсидии в размере 6786,1 млн рублей распределены между субъектами федерации.

Как сообщают «Известия», в частности, чуть больше половины суммы будет направлено на улучшение жилищных условий. Кроме того средства также выделяются на обустройство инфраструктуры, а также на гранты в рамках программы поддержки местных инициатив.
 

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Алексей Громов
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