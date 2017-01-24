Ученые: Половина мужчин инфицирована смертельным вирусом

Вашингтон, 24 января. Американские специалисты выяснили, что практически половина американцев, речь идет о мужчинах, заражена вирусом папилломы человека, который относится к категории смертельных.

Помимо этого, по причине того, что вирус обычно никак себя не проявляет, четверть мужчин не подозревают, как заражают ими своих партнерш. Стоит отметить, что он вызывает у представительниц прекрасной половины человечества риск возникновения раковой опухоли шейки матки.

Инъекцию от смертельного вируса делают лишь 10,7% мужчин.

Медики из США рекомендуют более тщательно беречь свое здоровье и на постоянной основе проводить профилактическое обследование организма.