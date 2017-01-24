Молодым семьям в регионах выделили 4,2 млн на помощь в покупке жилья

Москва, 24 января. Правительство России выделило 4,2 млрд рублей на социальные выплаты решившим приобрести жилье молодым семьям. Текст распоряжения опубликован на официальном сайте кабинета министров.

Субсидии из федерального бюджета направлены бюджетам 75 регионов России. Деньги предназначены для социальных выплат молодым семьям на приобретение или строительство жилья. Субсидия выделяются в рамках целевой федеральной программы «Жилье» на 2015 – 2020 годы.

Напомним, сегодня издание «Газета.ru» сообщило о выделении 8,3 млрд рублей на строительство дорог к труднодоступным населенным пунктам и производственным объектам в 54 регионах страны.