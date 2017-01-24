Снежные заносы заставили сибиряков ополчиться против мэра Томска

Томск, 24 января. Халатное, как утверждают жители города, отношение мэра Томска Ивана Кляйна и его администрации, к проблеме уборки снега, стало причиной серьезного конфликта между томичами и властями города. Разгневанные жители опубликовали петицию к президенту России, требуя сменить мэра и назначить на его место «исполнительного и честного человека».

«С начала ноября в нашем городе не производится полноценная уборка снега, — указано в тексте петиции. — Снег чистится лишь формально, по дорогам, проездам, придомовым территориям и тротуарам невозможно нормально передвигаться ни автомобилям, ни пешеходам».

По мнению томичей, халатное отношение к проблеме со стороны администрации Томска стало причиной катастрофической деградации транспортной системы города. При этом администрация ввела для пассажирских перевозчиков конкурсную систему, выдвинув, как утверждают горожане, «фантастические требования». В результате город лишился половины пассажирского транспорта.

Опубликованная в Интернете петиция набрала уже почти 19 тысяч подписей, однако мэр и администрация Томска в этих людей просто не верят, подозревая происки Госдепа США.

«Под петицией собрано столько-то голосов. Но мы знаем, как собираются подписи под петициями. И вот этот сайт Госдепа США, на котором собирали подписи», — заявил мэр Иван Кляйн в разговоре с томскими журналистами.