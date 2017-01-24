Ученые раскрыли секрет работы растительных лекарств от рака

Москва, 24 января. Российские ученые в сотрудничестве с иностранными коллегами раскрыли секрет терапевтического воздействия новых противораковых препаратов растительного происхождения.

Как сообщает издание Bioorganic & Medicinal Chemistry, исследователи открыли антимитотики — новые молекулы, которые способны разрушать тубулин, который является очень важным для процесса деления клеток.

Отметим, что антимитотики были синтезированы в Московском физико-техническом институте в 2016 году. Они были получены из растительного вещества, однако уже доказано, что их можно синтезировать и другими способами.

Молекулы подобного типа, как выяснили ученые, обладают чрезвычайной эффективностью и могут в будущем быть основой для создания противораковых лекарств.

