Переговоры по Сирии возобновились в Астане

Астана, 24 января. Переговоры по сирийскому урегулированию в столице Казахстана при участии делегаций правительства и оппозиции, Москвы, Анкары, Тегерана, специального посланника генерального секретаря ООН по Сирии Стаффана де Мистуры, а также американского посла в Казахстане Джорджа Крола в качестве наблюдателя возобновились.

По словам де Мистуры, переговоры возобновились, работа идет полным ходом. Он также выразил уверенность, что все пройдет положительно, поскольку все настроены оптимистично.

Напомним, как ранее сообщала Газета.Ru, правительство Башара Асада и сирийская оппозиция во вторник продолжат обсуждение через посредничество де Мистуры механизмов поддержания режима прекращения огня в Сирии. Участники также хотят согласовать документ, который закрепляет режим прекращения огня и настрой участников встречи на урегулирование сирийского конфликта.