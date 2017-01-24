В Таиланде задержана россиянка с крупной партией бразильского кокаина в желудке

Бангкок, 24 января. В Таиланде по обвинению в перевозке крупной партии кокаина из Бразилии задержана Россиянка.

Сотрудники правоохранительных органов Таиланда задержали россиянку в аэропорту Бангкока 17 января. В ее желудке были обнаружены капсулы с кокаином общим весом 650 грамм. Об этом со ссылкой на заведующего консульским отделом посольства России Владимира Соснова сообщает ТАСС.

По агентства издания, 23 января задержанной гражданке России были предъявлены официальные обвинения в перевозке крупной партии наркотиков из Бразилии. Если ее вина будет доказана, согласно местным законам россиянку может ждать суровое наказание вплоть до пожизненного заключения.

Сообщается, что девушка уже получила необходимую консульскую поддержку. В настоящее время ее защитой занимаются таиландские адвокаты.